+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дарил краденые цветы: в похищении 300 пионов подозревается пенсионер в Алматинской области

7 Декабря 2019 15:25
Поделиться:
Дарил краденые цветы: в похищении 300 пионов подозревается пенсионер в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали сельчанина, подозреваемого в краже цветов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жителя Аксу обворовали в вытрезвителе
Усилить ответственность за кражу скота предлагают в Генпрокуратуре РК Пастух и его знакомый похищали КРС в Акмолинской области Какой процент украденного скота возвращают владельцам в Казахстане

Полицейскими задержан 59-летний житель Енбекшиказахского района, изобличенный в краже пионов, зарегистрированной в июне текущего года в одном из дачных массивов близ г.Есика. Расследование по факту продолжается согласно ст.188 УК РК (Кража).

«Цветы, 300 штук пионов, были похищены у 82-летней женщины, занимающейся разведением цветов у себя на даче. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 90 тысяч тенге. По подозрению в совершении кражи задержан ее односельчанин, проживающий в этом же садоводческом обществе», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, пожилая женщина выращивает несколько видов цветов, но воришке по душе лишь пришлись красивые пионы, часть из которых он раздал, другую, продал на местном рынке.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив