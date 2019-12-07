-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
вчера 22:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дарил краденые цветы: в похищении 300 пионов подозревается пенсионер в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали сельчанина, подозреваемого в краже цветов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Полицейскими задержан 59-летний житель Енбекшиказахского района, изобличенный в краже пионов, зарегистрированной в июне текущего года в одном из дачных массивов близ г.Есика. Расследование по факту продолжается согласно ст.188 УК РК (Кража).
«Цветы, 300 штук пионов, были похищены у 82-летней женщины, занимающейся разведением цветов у себя на даче. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 90 тысяч тенге. По подозрению в совершении кражи задержан ее односельчанин, проживающий в этом же садоводческом обществе», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Как выяснилось, пожилая женщина выращивает несколько видов цветов, но воришке по душе лишь пришлись красивые пионы, часть из которых он раздал, другую, продал на местном рынке.
- Осужден судмедэксперт за ложное заключение о смерти в Алматинской области
- Бесплатное обследование у онкологов могут пройти жители Алматинской области
- Полицейским Алматинской области вручили награды
- 19 многодетных семей стали новоселами ко Дню Первого Президента РК в Алматинской области
- Как сейчас выглядит школа Елбасы в Алматинской области
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана