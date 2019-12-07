Дарил краденые цветы: в похищении 300 пионов подозревается пенсионер в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали сельчанина, подозреваемого в краже цветов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейскими задержан 59-летний житель Енбекшиказахского района, изобличенный в краже пионов, зарегистрированной в июне текущего года в одном из дачных массивов близ г.Есика. Расследование по факту продолжается согласно ст.188 УК РК (Кража).

«Цветы, 300 штук пионов, были похищены у 82-летней женщины, занимающейся разведением цветов у себя на даче. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 90 тысяч тенге. По подозрению в совершении кражи задержан ее односельчанин, проживающий в этом же садоводческом обществе», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, пожилая женщина выращивает несколько видов цветов, но воришке по душе лишь пришлись красивые пионы, часть из которых он раздал, другую, продал на местном рынке.