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Дарига Шакимова вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу
4 Октября 2019 19:31
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УЛАН-УДЭ. КАЗИНФОРМ - В Улан-Удэ проходит второй соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Сегодня, 4 октября, команда Казахстана отметилась первой победой на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Свой поединок выиграла Дарига Шакимова. В категории до 69 килограммов она единогласным решением судей одержала победу над спортсменкой из Чехии Мартиной Шморанзовой. Это позволило ей выйти в 1/8 финала чемпионата мира.
Добавим, что ранее после первых боев покинули ЧМ Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.
Ключевые слова: Спорт,
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