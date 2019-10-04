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Дарига Шакимова вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

4 Октября 2019 19:31
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Дарига Шакимова вышла в 1/8 финала ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ. КАЗИНФОРМ - В Улан-Удэ проходит второй соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. Сегодня, 4 октября, команда Казахстана отметилась первой победой на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Свой поединок выиграла Дарига Шакимова. В категории до 69 килограммов она единогласным решением судей одержала победу над спортсменкой из Чехии Мартиной Шморанзовой. Это позволило ей выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

Добавим, что ранее после первых боев покинули ЧМ Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.

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Ключевые слова: Спорт,
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