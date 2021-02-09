Дарига Шакимова одержала победу на международном турнире по боксу в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - Дебрецен (Венгрия) в эти дни принимает международный турнир по боксу памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступающая в весовой категории до 69 кг Дарига Шакимова одержала первую победу в турнире. Она оказалась сильнее соперницы из Венгрии Будаи Вивен и вышла в следующий раунд.

Отметим, что турнир продлится до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван в Венгрии.