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Дарига Шакимова одержала победу на международном турнире по боксу в Венгрии

9 Февраля 2021, 19:19
Дарига Шакимова одержала победу на международном турнире по боксу в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - Дебрецен (Венгрия) в эти дни принимает международный турнир по боксу памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступающая в весовой категории до 69 кг Дарига Шакимова одержала первую победу в турнире. Она оказалась сильнее соперницы из Венгрии Будаи Вивен и вышла в следующий раунд.

Отметим, что турнир продлится до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван в Венгрии.


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