Дарига Назарбаева: Женщины готовы взять на себя больше ответственности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета Объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана» Дарига Назарбаева приняла участие в онлайн-форуме Альянса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.
В мероприятии также участвовали около 100 представительниц 19 региональных подразделений Альянса областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Жезказган и Семей.
В своем выступлении Дарига Назарбаева отметила женщин, которые в период пандемии помогали нуждающимся, социальным учреждениям, снабжали медикаментами, оборудованием, горячим питанием инфекционные больницы. Особые слова признательности были сказаны женщинам-врачам, медсестрам, санитаркам за их преданность своей профессии, отзывчивость и добросердечность, которые спасли много жизней, дали надежду людям.
Дарига Назарбаева подчеркнула, что важным событием этого года с точки зрения реализации гендерной политики стало участие женщин в праймериз партии «Nur Otan». Из 10 990 зарегистрированных участников внутрипартийного отбора - 4033 женщины. То есть женщины составили 36,7 процентов от общего количества кандидатов.
«Особо хочу выделить участие Альянса женских сил. Около 40 процентов женщин-участниц праймериз были его представительницами. Это и есть участие в кадровой политике на деле. Альянс провел большую подготовительную работу. Был сформирован республиканский кадровый резерв из 1500 женщин. Профессиональных, узнаваемых, успешных», - сказала она.
Продолжая свое выступление, Дарига Назарбаева обратила внимание на актуальность проблем, вынесенных на обсуждение участниц форума Альянса женских сил, подчеркнув необходимость выработать конкретные предложения по улучшению положения женщин в Казахстане.
«По мере взросления каждая женщина становится лидером. Их этому учит жизнь. Лидерство — это прежде всего высочайшее чувство ответственности. За свою жизнь, за всех тех, кого мы любим. Это наши родители, братья и сестры, мужья, дети, друзья и коллеги. Именно поэтому женщинам так понятны цели общественного развития. Общее благо, мир и благополучие, успех страны для них неразрывно связаны со счастьем и благополучием в родном доме, в семье», - отметила она.
Дарига Назарбаева считает, что казахстанские женщины готовы взять на себя больше ответственности на уровне аулов, городов, областей, на уровне республики. Они к этому готовы и с точки зрения опыта, и с точки зрения необходимых профессиональных компетенций.
В свою очередь? Председатель Альянса женских сил Раушан Сарсембаева рассказала о результатах работы Альянса женских сил, отметив, что при активном участии организации приняты поправки в Закон о выборах и о политических партиях, согласно которому партийные списки формируются с учетом не менее 30% женщин и молодежи. Также запущена онлайн-школа женского политического лидерства, в которой прошли обучение более 330 женщин. При участии Альянса внесено более 15 поправок в законопроект по вопросам семейной и гендерной политики, свыше 50 поправок по законопроекту о противодействии насилию в семейно-бытовой сфере, проведено более 67 благотворительных акций по поддержке медицинских работников и социально уязвимых семей в условиях пандемии коронавируса.
В течение 2-х часовой онлайн-конференции участницы обсуждали актуальные проблемы: продвижение на уровень принятия решений, защиту прав женщин и борьба с бытовым насилием, расширение экономических возможностей, поддержка социально уязвимых категорий, повышение статуса женщин в обществе.
Во время обсуждения особое внимание было привлечено к проблеме роста бытового насилия. За последние 5 лет количество уголовных преступлений в семейно-бытовой сфере увеличилось в два раза. При этом 37,8% преступлений с применением насилия были совершены против женщин.
В завершении мероприятия участникам была презентована новая «Дорожная карта Альянса по повышению качества жизни женщин в Казахстане на 2021-2023 гг» и представлена резолюция Форума Альянса женских сил Казахстана.
Напомним, Альянс женских сил Казахстана – самая крупная организация в форме ОЮЛ, которая объединяет около 140 неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав женщин, детей, людей с особыми потребностями и развитии гендерного равенства. Миссией Альянса является повышение статуса и качества жизни женщин, детей и людей с особыми потребностями в Казахстане.
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