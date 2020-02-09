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Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в Кордае

9 Февраля 2020 14:45
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Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким погибших во время событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям.

Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас - оберегать эти ценности, как собственную жизнь. Провокаторы и мародёры - преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей. Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона.

В Кордайском районе вместе с правительственной комиссией работает группа депутатов Сената Парламента РК», - сказала Д. Назарбаева.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия, Сенат, Общество,
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