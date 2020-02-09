Дарига Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Дарига Назарбаева выразила соболезнования родным и близким погибших во время событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим жителям.

Сегодня, оплакивая погибших, вспоминая ужасы трагической ночи, мы особенно остро понимаем, что нет ничего важнее единства, мира, согласия в обществе. Долг каждого из нас - оберегать эти ценности, как собственную жизнь. Провокаторы и мародёры - преступники, которые наживаются на крови и страданиях людей. Они должны быть выявлены и наказаны по всей строгости закона.

В Кордайском районе вместе с правительственной комиссией работает группа депутатов Сената Парламента РК», - сказала Д. Назарбаева.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.