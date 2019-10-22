Дарига Назарбаева встретилась с Валентиной Матвиенко

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялась встреча председателя Сената Парламента Казахстан Дариги Назарбаевой и спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, В.Матвиенко подчеркнула высочайший уровень российско-казахстанских отношений.

«Я придаю очень большое значение Вашему визиту. Уверена, что он придаст новый импульс нашему многоплановому и многовекторному уровню российско-казахстанких отношений. Конечно же, это даст импульс и взаимодействию между верхними палатами и в целом межпарламентского взаимодействию», - сказала В.Матвиенко.

«Высочайший уровень российско-казахстанских отношений, который достигнут, в этом огромная личная заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его команды, которая все эти годы работала, очень много удалось добиться. Я попрошу Вас передать Нурсултану Абишевичу большой привет и самые добрые пожелания. Мы много лет знаем друг друга, я очень ценю его доброе отношение. Всегда с огромным уважением отношусь к нему. Он действительно вписал новую страницу в государственность Казахстана и внес огромный вклад в формат российско-казахстанских отношений», - сказала она.

В свою очередь Д.Назарбаева выразила соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае, когда в результате прорыва дамбы погибли люди.

Спикер Сената поздравила В.Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации. Также она передала привет от Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Мы всегда с большим оптимизмом говорим о том, что у нас интенсивно развиваются межпарламентские отношения», - сказала Д.Назарбаева.

В ходе встречи Д.Назарбаева обозначила ряд имеющихся проблем, которые требуют совместного решения, в т.ч. на уровне парламентов. В частности, были отмечены сохраняющаяся диспропорция в режиме взаимного пребывания граждан двух стран, необходимость расширения пунктов пропуска на границе, а также вопросы экологической ситуации на реке Урал.