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Дарига Назарбаева встретилась с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
8 Декабря 2021 12:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева встретилась с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетившим Казахстан в рамках государственного визита, передает МИА «Казинформ».
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«Дарига Назарбаева рассказала Главе соседнего государства о направлениях работы Фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в сообщении Фонда Нурсултана Назарбаева.
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