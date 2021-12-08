Дарига Назарбаева встретилась с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева встретилась с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетившим Казахстан в рамках государственного визита, передает МИА «Казинформ».

«Дарига Назарбаева рассказала Главе соседнего государства о направлениях работы Фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в сообщении Фонда Нурсултана Назарбаева.