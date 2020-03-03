Дарига Назарбаева встретилась с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во встрече приняли участие сенаторы Ольга Перепечина, Серик Джаксыбеков, вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев, вице-президент ЕБРР по управлению рисками и контролю Аннамария Штраатоф, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Андре Куусвек, директор офиса ЕБРР в РК Агрис Прейманис.

В приветственном слове Д. Назарбаева отметила, что ЕБРР является важным партнером нашей страны, и подчеркнула важность той активной поддержки, которую банк оказывает Казахстану в модернизации экономики и реализации программ, направленных на повышение благосостояния казахстанцев.

«На протяжении 27 лет более 9 млрд долларов были проинвестированы банком в 237 проектов. Это большое достижение. На будущее также запланировано много интересных проектов в области инфраструктуры, здравоохранения, зеленой экономики», - отметила Д. Назарбаева.

Президент ЕБРР подчеркнул важность взаимодействия представителей банка напрямую с Парламентами тех странах, где они представлены.

«Для меня было очень интересно и важно встретиться сегодня с вами. Я надеюсь, что Казахстан также будет работать на то, чтобы следующая 5-летняя стратегия была нацелена на Центральную Азию. Очень много, что нужно делать, много переходных узких мест, которые нужно ликвидировать», - отметил С.Чакрабарти.

Кроме того, С.Чакрабарти отметил, что важным является развитие страновой инициативы для Казахстана: «Я думаю, что и Правительство, и Парламент должны принимать участие в формировании наших идей по финансированию проектов в Казахстане».

Во время беседы Д.Назарбаева рассказала о прошедших недавно Парламентских слушаниях по вопросам развития сельского хозяйства, отметив, что было выявлено много пробелов с точки зрения управления отраслью, финансирования сельхозпроизводителей.

«Нам потребуется экспертная поддержка. Мы приняли решение создать специальный Совет, который работает по развитию сельскохозяйственного комплекса. По всем секторам экономики будут проводиться слушания, чтобы выявить, какие у нас есть пробелы с точки зрения законодательной поддержки, нормативно-правовых рамок», - сообщила Глава Сената.

После двусторонней встречи, Президент ЕБРР выступил в зале заседаний перед депутатами Сената и рассказал об основных реализованных проектах банка в Казахстане. Среди них открытие офисов ЕБРР во всех регионах Казахстана, привлечение 9,3 млрд долларов инвестиций, инвестирование 3 млн долларов в возобновляемые источники энергии, проекты, связанные с женским предпринимательством. Кроме того, С. Чакрабарти затронул темы диверсификации экономики, помощи и поддержки других секторов экономики, банковской сферы.

После выступления Президента ЕБРР состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономической политики.

Депутат Сергей Плотников поднял тему многомиллиардных инвестиций, поступивших в экономику Казахстана, благодаря созданию Совета иностранных инвесторов и задал вопрос о перспективах развития сотрудничества с госорганами и мерах по улучшению делового климата в Казахстане.

Сенатор Даурен Адильбеков затронул тему оценки эффективности вложенных инвестиций и задал вопрос о рекомендациях ЕБРР по совершенствованию банковской системы Казахстана.

Отвечая на этот вопрос, С. Чакрабарти отметил, что следующая 5-летняя стратегия ЕБРР будет продвигать банковскую сферу. «Банковский сектор должен целенаправленно работать по направлениям с большей экономической отдачей. ЕБРР в настоящее время делает упор на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса», - отметил он.

В своем выступлении сенатор Серик Джаксыбеков предложил создать совместно с ЕБРР проект по переработке сырья.

Подводя итоги встречи, Дарига Назарбаева подчеркнула важность профессионального мнения и отметила, что за годы независимости, государство предприняло большие усилия по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Немало финансов было выделено, немало хороших законов было принято, но, тем не менее, сегодня мы не можем сказать, что все эти меры принесли очень резкий рост в этой сфере и увеличили численность людей, которые могут относить себя к среднему классу. Мы видим, что нет системного подхода, есть только обрывочные решения, которые направлены на то, чтобы в пожарном порядке «тушить» разгоревшуюся проблему. Мы движемся от одного «пожара» к другому, но проблему этой сферы системно решить не можем», - подчеркнула она.

Д. Назарбаева от лица депутатов выразила поддержку проектам ЕБРР и готовность к взаимодействию с банком по вопросам развития МСБ.