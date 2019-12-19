Дарига Назарбаева встретилась с представителями рыбной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям встретилась с представителями рыбной отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Выступивший на встрече и.о. исполнительного директора ОЮЛ «Казахрыбхоз» Серик Темирханов сосредоточился на основных проблемах предпринимателей и фермеров, которые занимаются разведением рыбы. К ним относятся большой объем неучтенного оборота рыбной продукции, дефицит сырья, низкий уровень развития аквакультуры, моноэкспорт, оторванность от проблем отрасли профильных научно-исследовательских институтов.

Отдельный акцент С.Темирханов сделал на недостатках администрирования отрасли со стороны министерства сельского хозяйства, которое, по его словам, «имеет слабое представление о роли рыбного хозяйства в сельхозиндустрии страны».

По оценке представителей отрасли, до 70% оборота рыбной продукции находится вне легального рынка, в «теневом секторе». Улучшить ситуацию, считает С.Темирханов, могло бы внедрение системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции от хозяйств до прилавков магазинов.

По итогам проведенных рабочих встреч, председатель Сената Д.Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые представителями сельхозпроизводителей проблемные темы и подготовить их к обсуждению на запланированных на 2020 год парламентских слушаниях.