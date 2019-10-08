Дарига Назарбаева встретилась с представителями общественных организаций Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева во время рабочей поездки в Актюбинскую область провела в областном филиале партии «Nur Otan» приём граждан и ряд встреч с представителями общественных организаций региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Во время встречи с женщинами-предпринимателями области спикер Сената затронула тему необходимости расширения участия женщин в государственном управлении и работе представительных органов власти как на республиканском, так и на региональном уровне. Д. Назарбаева рассказала участницам встречи об обсуждении нового проекта концепции





семейной и гендерной политики. В основе документа - принципы гендерного равенства. «Наша задача – расширение участия женщин в государственном управлении, политике и экономике. Вопрос широко обсуждается. Мировой опыт, включая пример арабских стран, дает достаточно широкую палитру решений, вплоть до квотирования участия женщин в правительстве, руководстве регионами и депутатском корпусе», - отметила Д. Назарбаева.





На встрече с молодёжными и волонтёрскими организациями глава Сената интересовалась результатами мероприятий, проведенных в регионе в рамках Года молодежи, а также ходом реализации областных программ и проектов по поддержке молодёжи. Отдельный акцент был сделан на стимулировании молодых людей к участию в волонтерской деятельности. По словам главы Сената, есть необходимость законодательно закрепить конкретные механизмы стимулирования и поощрения волонтёрства в стране.





Дарига Назарбаева вместе с депутатами Сената также в этот день посетила Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бегельдинова. Спикер Сената ознакомилась с материально-техническим оснащением института, встретилась с преподавательским составом и побеседовала с курсантами. Ключевыми темами встречи стали вопросы материально-технического обеспечения учебного процесса, качество подготовки будущих летчиков и авиационных инженеров.





На встрече с руководителями региональных СМИ Спикер Сената обсудила актуальные проблемы информационного рынка Казахстана. Д. Назарбаева уделила особое внимание экономическому положению региональных СМИ - как традиционных, так и новых медиа, работающих в сети интернет. Председатель Сената пригласила представителей региональных СМИ принять активное участие в разработке отраслевой программы для развития средств массовой информации Казахстана.