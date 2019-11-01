Дарига Назарбаева встретилась с представителями молодежных организаций Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената, председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева приняла участие в мероприятиях в рамках Дней Конгресса молодёжи в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Во время рабочей поездки в Павлодарскую область глава Сената приняла участие в торжественной церемонии посвящения в ряды «Жас ұлан», которая состоялась во Дворце школьников имени М. Катаева.





Д. Назарбаева сказала слова напутствия и повязала детям голубые галстуки.

Позже председатель Сената посетила Павлодарский государственный университет, который с недавних пор носит название Toraighyrov University. Здесь состоялась церемония закрытия XV сезона молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел».









Лучших бойцов и лучшие отряды движения чествовали в специальных номинациях «Úzdіk sarbaz», «Úzdіk jasaq», «Úzdіk jetekshі», «Úzdіk komandir» и других.

В Центре развития молодежных инициатив глава Сената побывала на выставке волонтёрских инициатив Национальной волонтёрской сети.





Обладатель республиканской премии «Jomart Jurek» в номинации «Волонтёр года» Аяжан Курманова познакомила гостей с волонтерской деятельностью региона, рассказав о таких организациях, как «Клуб добряков», благотворительный клуб по оказанию помощи недоношенным детям «28 петель», поисковый отряд «Вита».





В павлодарском Доме дружбы спикер Сената Парламента приняла участие в пленарном заседании Конгресса молодёжи Казахстана и пообщалась с представителями республиканских молодёжных организаций. В рамках встречи Дарига Назарбаева вручила медали и благодарственные письма членам Конгресса молодёжи.

Ранее сообщалось, что председатель Сената Парламента РК прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область. Здесь она провела встречу с депутатами Павлодарского городского и областного маслихатов, встретилась с членами областного и городского общественных советов, посетила завод по производству легированного алюминия в специальной экономической зоне «Павлодар».