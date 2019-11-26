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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Госсовета Республики Татарстан

26 Ноября 2019 18:48
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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Госсовета Республики Татарстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева встретилась с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Дарига Назарбаева отметила заинтересованность Казахстана в развитии динамичного и многостороннего сотрудничества с Татарстаном, который является одним из ведущих и экономически развитых субъектов Российской Федерации.

В ходе встречи было подчеркнуто, что укрепление связей между казахским и татарским народами во многом определяется их близостью, общим историко-культурным наследием и духовными ценностями. Основная заслуга в этом принадлежит Первому Президенту Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаеву и Президенту Татарстана М. Ш. Шаймиеву.

Председатель Государственного Совета Татарстана, приехавший в Казахстан для участии в праздновании Дня Первого Президента РК выразил слова глубокого уважения Елбасы, отметив его мудрость, лидерские качества и вклад в успешное развитие суверенного Казахстана.


«С каждым последующим годом значение деятельности Н.А.Назарбаева будет возрастать, его труд – яркий пример проведения грамотной внутренней и внешней политики», - сказал Ф. Мухаметшин.

Говоря об укреплении межпарламентского сотрудничества, спикер Сената подчеркнула, что Парламент Казахстана заинтересован в развитии более тесного сотрудничества с Государственным Советом Татарстана.


Стороны обсудили подготовку к очередному заседанию Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации РФ, которое пройдет 9 декабря в Казани.

В ходе беседы были также обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном. Стороны констатировали, что текущие показатели не соответствуют существующему потенциалу взаимной торговли. Товарооборот между Казахстаном и Татарстаном упал почти на треть.


«Необходимо продолжить работу в этом направлении для достижения поставленной общей цели достичь объемов 1 млрд долл. взаимной торговли», - сказала спикер Сената.

Собеседники также обсудили углубление культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия между молодежными и женскими организациями.

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Ключевые слова: Сенат, Татарстан,
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