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Дарига Назарбаева встретилась с председателем Духовного управления мусульман Казахстана

14 Сентября 2019, 11:00
Дарига Назарбаева встретилась с председателем Духовного управления мусульман Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева накануне XVIII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое пройдет 18 сентября этого года, встретилась с председателем Духовного управления мусульман Казахстана Серикбаем Кажы Оразом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Дарига Назарбаева рассказала о подготовке к Секретариату Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Говоря о важности духовного форума, спикер Сената подчеркнула, что необходимо сохранять межнациональную и межрелигиозную гармонию и укреплять ее.

В ходе встречи также обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются имамы: низкая заработная плата, а также подготовка квалифицированных кадров. Верховный муфтий рассказал, что в этом году подготовлено более полутора тысяч теологов, из которых 800 не работают по специальности по причине низкой оплаты труда. Серикбай Кажы Ораз выразил просьбу – оказать содействие в решении вопроса. Спикер подчеркнула, что этот вопрос будет обсужден законодателями.

Верховный муфтий проинформировал Даригу Назарбаеву о создании филиала университета «Хасеки» в Нур-Султане, где будут готовить магистрантов-телогов. Спикер Сената подчеркнула важность данного решения.

В ходе встречи обсуждены вопросы создания единого стандарта захоронения мусульман Казахстана и реестра религиозных специалистов, необходимости проведения разъяснительной работы с населением, а также внедрения цифровых технологий в работе ДУМК.


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