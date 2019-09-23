Дарига Назарбаева встретилась с Ли Чжаньшу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла встреча главы верхней палаты Парламента Дариги Назарбаевой и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Собеседники выразили удовлетворение плодотворным развитием казахстанско-китайских отношений. По мнению Ли Чжаньшу, ключевую роль в развитии успешного взаимодействия играет доверительный диалог между Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым и высшим руководством Китая. Он отметил большой прогресс в социально-экономическом развитии Казахстана под руководством Первого Президента и возросший авторитет нашей страны на международной арене.



«Сегодня наши отношения достигли уровня беспрецедентного сотрудничества и служат образцом для соседних государств», - сказал председатель Постоянного Комитета ВСНП КНР.

Глава Сената отметила важность государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай в сентябре этого года: «Подписанная в ходе визита Совместная декларация РК и КНР положила начало новой эре казахстанско-китайского взаимодействия».

Говоря о перспективах взаимовыгодного сотрудничества, стороны договорились активизировать межпарламентское взаимодействие, обмениваться опытом в таких направлениях, как борьба с бедностью, кибер преступностью, инновации, экология, сельское хозяйство и др.





Председатель Постоянного Комитета ВСНП Ли Чжаньшу пригласил главу Сената посетить с визитом КНР.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Скорость преобразований в Китае и модернизация впечатляют. Граждане Китая трудолюбивы и устремлены в будущее. Необходимо развивать туристический потенциал обеих стран, стимулировать молодежный туризм, чтобы лучше узнавать друг друга», - сказала глава Сената.

Дарига Назарбаева провела для китайской делегации экскурсию по зданию Сената и показала, где принимаются законы, а также рассказала, как работает высший законодательный орган.