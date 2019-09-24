Дарига Назарбаева встретилась с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречи на полях IV совещания спикеров парламентов стран Евразии с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Совещание приурочено к 25-летию евразийской идеи Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В нем принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций.

Во время встречи спикера Сената Дариги Назарбаевой с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым был обсужден широкий круг вопросов отношений между странами. По ее словам, их важным компонентом является диалог между парламентариями двух республик и плодотворная работа Межпарламентского совета.





«Глубокая история, общность языка и культуры являются важнейшим фактором в развитии казахстанско-кыргызского сотрудничества. Считаю необходимым продолжать укреплять наши культурно-гуманитарные связи», - отметила Дарига Назарбаева.

Во время встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, Дарига Назарбаева отметила важность сотрудничества между двумя странами. Владимир Андрейченко подчеркнул, что Казахстан очень многое делает для укрепления мира, согласия и сотрудничества не только на Евразийском пространстве, но и на мировой арене.





«Ваша страна пользуется международным авторитетом. Сегодня не случайно проходит такого рода мероприятие на высоком уровне. Это показатель многолетней стратегии и правильной дипломатической направленности», - сказал В. Андрейченко.

Вопросы двустороннего сотрудничества спикер Сената обсудила на встрече с председателем Консультативного совета Султаната Оман Халидом Хилалом Нассером ал-Мауали. Представитель Омана выразил благодарность Дариге Назарбаевой за теплый прием и отметил мировой авторитет Казахстана в поддержании межрелигиозного согласия и межнациональной дружбы.





Перспективы углубления казахстанско-катарского сотрудничества спикер Сената обсудила на встрече с председателем Консультативного совета Катара Ахмадом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом. По мнению Дариги Назарбаевой, Катар является одним из важнейших партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.





«Мы благодарны катарской стороне за неизменную поддержку наших международных инициатив», - сказала глава Сената.

Дарига Назарбаева и спикер Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп отметили символичность встречи в год 10-летия установления стратегического партнерства между странами. Председатель Сената подчеркнула роль в развитии этого сотрудничества культурно-исторической общности братских народов. По словам Дариги Назарбаевой, рост влияния Казахстана и Турции на процессы региональной и глобальной политики, их авторитет в мусульманском и тюркском мире создает, в том числе, и новые возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений.



