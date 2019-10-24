Дарига Назарбаева встретилась с Дмитрием Медведевым

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым на территории резиденции председателя Правительства России «Горки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Казахстанская делегация во главе со спикером Сената Даригой Назарбаевой находится с официальным визитом в Москве.

Стороны отметили, что между государствами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества. Есть заинтересованность в развитии промышленной кооперации, реализации двусторонних проектов между казахстанскими и российскими предприятиями.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы правового обеспечения условий передвижения и пребывания граждан Казахстана на территории России, изменения статуса пограничных пунктов пропуска, создания общего модельного Экологического кодекса, экологии полигонов на территории Казахстана, а также проблемы распределения водных ресурсов, в том числе трансграничных рек.





Также во время встречи Дарига Назарбаева подняла вопрос о ситуации с поставкой казахстанского угля в Россию и Украину. По словам спикера Сената, после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину, для казахстанских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой - значительно сократился российский рынок.

«Объективно других рынков сбыта для казахстанского угля нет. Европейское направление из-за падения цен и роста транспортных расходов практически остановилось. В таких условиях российские меры ставят наши угледобывающие предприятия на грань остановки», - заявила Дарига Назарбаева.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил важность визита председателя Сената Парламента РК и подчеркнул, что связи между Россией и Казахстаном отличаются масштабностью и глубиной.

Глава Правительства РФ сделал особый акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам даны соответствующие поручения.

«Вопросы, которые были подняты сегодня, найдут положительные решения. Я поручаю своему заместителю Алексею Гордееву предпринять все необходимые действия по созданию совместной комиссии по реке Урал. Существующие общие вопросы необходимо решать на взаимовыгодных условиях», - подчеркнул Дмитрий Медведев.