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    14:11, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Дарига Назарбаева сомневается в статистике касательно доступа к интернету

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к Премьер-министру страны касательно доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам 2020 года, государство обеспечило широкополосным доступом к сети Интернет 98,7% населения Республики Казахстан. Достоверность этих цифр ставится под сомнение, как экспертами, так и населением. В 510 сельских населенных пунктах отмечается низкая скорость Интернета. В то же время, в рамках п.36 Дорожной карты по реализации предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» партии «Nur Otan» была отмечена необходимость обеспечения 80% сельских школ высокоскоростным Интернетом в 2021 году с достижением показателя в 100% к 2025 году для сокращения разрыва в качестве знаний городских и сельских школ», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Мажилиса.

    «В качестве причины низкой скорости интернета Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан ссылается на необходимость использования дополнительных подключений при обеспечении Интернетом сельских населенных пунктов», - добавила она.

    Депутат попросила ответить на следующие вопросы:

    1) Как принимается решение о применении конкретной технологии обеспечения доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах и в чем отличия этих технологий?

    2) Каким образом операторы связи решают вопрос «последней мили» в сельских населенных пунктах и какой способ решения является наиболее эффективным? Внедряются ли современные технологии и участвует ли Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности или иной государственный орган Республики Казахстан в определении целесообразности того или иного типа подключения «последней мили»?

    3) Проводится ли на регулярной основе замер качества подключения к Интернету в сельских населенных пунктах и в компетенции какого государственного органа Республики Казахстан находится этот вопрос?


    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Интернет Общество Мажилис
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