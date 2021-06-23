Дарига Назарбаева сомневается в статистике касательно доступа к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к Премьер-министру страны касательно доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам 2020 года, государство обеспечило широкополосным доступом к сети Интернет 98,7% населения Республики Казахстан. Достоверность этих цифр ставится под сомнение, как экспертами, так и населением. В 510 сельских населенных пунктах отмечается низкая скорость Интернета. В то же время, в рамках п.36 Дорожной карты по реализации предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» партии «Nur Otan» была отмечена необходимость обеспечения 80% сельских школ высокоскоростным Интернетом в 2021 году с достижением показателя в 100% к 2025 году для сокращения разрыва в качестве знаний городских и сельских школ», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Мажилиса.

«В качестве причины низкой скорости интернета Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан ссылается на необходимость использования дополнительных подключений при обеспечении Интернетом сельских населенных пунктов», - добавила она.

Депутат попросила ответить на следующие вопросы:

1) Как принимается решение о применении конкретной технологии обеспечения доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах и в чем отличия этих технологий?

2) Каким образом операторы связи решают вопрос «последней мили» в сельских населенных пунктах и какой способ решения является наиболее эффективным? Внедряются ли современные технологии и участвует ли Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности или иной государственный орган Республики Казахстан в определении целесообразности того или иного типа подключения «последней мили»?

3) Проводится ли на регулярной основе замер качества подключения к Интернету в сельских населенных пунктах и в компетенции какого государственного органа Республики Казахстан находится этот вопрос?