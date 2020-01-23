Дарига Назарбаева: Сенаторы будут работать над повышением гарантий защиты прав граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во вступительном слове Спикер Сената подчеркнула, что в начале года депутаты выезжали в регионы, где ознакомились с положением дел на местах, состоянием реализации законов, государственных программ, деятельностью местных исполнительных органов. «Результаты этих поездок станут основой для депутатских запросов, будут обсуждаться на парламентских слушаниях, правительственных часах и других встречах и внесены в рекомендации и планы работы комитетов», - сказала Д. Назарбаева.

Глава Сената поручила комитетам Палаты скоординировать законодательную работу с разработчиками законопроектов. Правительством утвержден план на 2020 год куда вошли 17 проектов законов, направленных на решение важнейших вопросов, поручений Первого Президента – Елбасы и Главы государства.

Отдельно Председатель Сената остановилась на основных задачах Палаты в рамках осуществления Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана».

Дарига Назарбаева поручила сенаторам при принятии законов обратить особое внимание на вопросы повышения гарантий защиты прав граждан, усиления ответственности сотрудников правоохранительных органов за провокационные действия, обеспечения толкования всех противоречий в законодательстве в пользу граждан и бизнеса, создания для них равных условий во взаимоотношениях с государственными органами, расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

Также в своем выступлении Глава верхней Палаты Парламента отметила необходимость проведения Парламентских слушаний, посвященных таким темам, как «Состояние легкой промышленности в Казахстане», «Развитие агропромышленного комплекса», «Развитие транзитного потенциала Казахстана».

В ходе заседания Спикер верхней Палаты рассказала о работе созданных при Сенате советов. По словам Д. Назарбаевой, при подготовке к парламентским слушаниям было много встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли. «Очевидно, что проблемы, поднятые ими, требуют более широкого обсуждения. Назрела необходимость создания при Сенате Совета по агропромышленному комплексу», - сказала Глава Палаты. Д. Назарбаева проинформировала, что в целях рассмотрения предложений по совершенствованию законодательства в сфере молодежной политики с декабря начал работу Совет молодежи при Сенате Парламента.

По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Сената Бектас Бекназаров. Он рассказал об итогах 460 встреч сенаторов в регионах страны, в том числе в самых отдаленных селах и аулах. Вице-спикер ознакомил коллег с высказанными в регионах замечаниями и предложениями граждан по совершенствованию действующего законодательства: «В ходе проведения встреч с населением были высказаны критические замечания о несовершенстве законодательства по вопросам уплаты единого совокупного платежа, условий получения адресной социальной помощи, а также формирования бюджетов сельских населенных пунктов (4-й уровень) и определения опорных сельских населенных пунктов в рамках спецпроекта «Ауыл - ел бесігі».

Во время заседания Сенат принял закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года».