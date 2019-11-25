Дарига Назарбаева: «Сенат нацелен на решение важных социальных и инфраструктурных вопросов регионов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялось пленарное заседание палаты с участием членов Правительства, на котором был рассмотрен законопроект «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

За время обсуждения проекта бюджета сенаторами было предложено 85 поправок и дополнений к главному финансово-экономическому закону страны. Из них 44 поправки были приняты.

В первую очередь они касались мер по стимулированию развития регионов и улучшению благосостояния граждан.

Почти 45%, или 5,7 трлн тенге, расходов направлены на социальную сферу - повышение пособий детям, многодетным семьям, инвалидам, на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, на строительство объектов социальной инфраструктуры.

В рамках финансирования мероприятий программы жилищного строительства «Нұрлы жер» был предложен ряд поправок, направленных на то, чтобы средства на строительство инфраструктуры решали в регионах проблему очередников на получение земельных участков.

Кроме того, на пленарном заседании верхней палаты были обсуждены поправки, касающиеся строительства и реконструкции систем водоснабжения в отдаленных населенных пунктах, а также реализации мероприятий в сфере ЖКХ в рамках Программы развития регионов до 2020 года.





В своем выступлении Председатель Сената Дарига Назарбаева подчеркнула необходимость кадрового и организационного обеспечения Счетного комитета, региональных маслихатов и счетных комиссий для того, чтобы они могли контролировать расходы бюджетов всех уровней. Также было сказано о целесообразности того, чтобы в Сенат представлялись проекты бюджетов областей и городов республиканского значения, чтобы депутаты могли видеть общую картину доходов и расходов.

«Республиканская бюджетная комиссия рассматривает заявки самостоятельно, а работа комиссии сводится к формальному присутствию депутатов на ее единственном заседании. Обращаем внимание Правительства на эти проблемы и рекомендуем принять необходимые меры в ближайшее время», - сказала она.





По итогам пленарного заседания Сената Парламента РК, внесенные депутатами поправки к проекту республиканского бюджета, переданы в Мажилис Парламента РК.



