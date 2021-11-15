Дарига Назарбаева: «Сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане открылось шестое заседание «Астана клуба», посвященного теме «Видение нового мира: после пандемии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

В работе международной диалоговой площадки принимают участие свыше 50 авторитетных мировых спикеров, включая бывших глав государств и правительств, руководителей исследовательских и аналитических центров, международных организаций, глобальных СМИ.

В течение трех дней – с 15 по 17 ноября эксперты обсудят актуальные вопросы глобальной экономики, геополитики и международных отношений, климатических изменений и др.

Наряду с этим накануне 30-летия Независимости Казахстана на дискуссионной площадке «Астана Клуб» пройдет сессия «30 лет Независимости: Стратегия Назарбаева и будущее Казахстана и Центральной Азии».

Шестой «Астана клуб» также осветит вопросы ядерной безопасности в рамках заседания Глобального Альянса Лидеров на тему «Полночь наступает: время действий по ядерному диалогу», созданного по инициативе Елбасы в 2019 году. На данный момент ГАЛ объединяет свыше 70 выдающихся международных деятелей, включая политиков, экспертов и лауреатов Нобелевской премии мира.

В работе шестого заседания «Астана клуба» принимают участие Ив Летерм – Премьер-министр Бельгии (2008, 2009-2011); Нино Бурджанадзе – Председатель партии «Единая Грузия – демократическое движение», и.о. Президента Грузии (2003-2004, 2007-2008), председатель Парламента Грузии (2001-2008); Данило Тюрк – президент Мадридского клуба, Президент Словении (2007-2012); Абдулла Гюль – Президент Турции (2007-2014), Джонатан Гранофф – Президент Глобального института безопасности (США); Владислав Иноземцев – директор «Центра исследований постиндустриального общества» (Россия); Джеймс Линдси – старший вице-президент Совета по международным отношениям (CFR) и многие другие.

Открывая работу сессий диалоговой площадки, директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева отметила: «Предыдущее заседание нашего клуба прошло в 2019 году. Кажется, что это было совсем в другую эпоху. Тогда никто не мог и представить, что локальная вспышка вируса в буквальном смысле «сметет» весь привычный порядок жизни, остановит экономики, заставит большинство стран мира уйти в изоляцию. Пандемия еще раз продемонстрировала, насколько мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Сегодня международное сообщество как никогда нуждается в консолидации усилий».

Она особо подчеркнула, что «восстановление режима взаимного доверия – это главное, что сейчас надо делать на международной арене и к чему нужно всемерно содействовать. Именно в этом состоит главная миссия «Астана клуба».

По словам директора Фонда Нурсултана Назарбаева, пандемия оказалась катализатором фундаментальных изменений в мировой системе, которые уже давно назревали.

«В мире нет единства, в каком именно направлении эти изменения должны происходить. Для нас очевидно, что сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии», - сказала Дарига Назарбаева.

Эту мысль поддержал основатель и директор проекта «Thinking the Unthinkable», профессор Королевского колледжа в Лондоне, ведущий программы новостей BBC World News (1996-2014) Ник Гоуинг.

«Никто не мог себе вообразить, что будет такая ситуация в мире в связи с COVID-19. Как отметил Генеральный секретарь ООН, наша хрупкая планета сегодня на грани. Нам нужен компромисс интересов. Есть глубокие противоречия, вызванные нестабильностью в экономике и в обществах, происходящих климатических изменениях и др. Наука не в состоянии предсказывать что-либо. Очевидно, что необходимо укреплять диалог и взаимодействие между странами», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, автор бестселлера «Рассвет Евразии», главный советник Flint Global, Государственный секретарь по европейским делам Португалии (2013-2015) Бруно Масаеш в своей речи отразил главные вызовы современности, призвав страны к необходимости объединения в вопросах преодоления угроз.

«Мы видим перераспределение власти, эрозию существовавшего миропорядка, кризис экономик Европы и США. Пандемия только усилила эти тренды. Мы вдруг поняли, что доверие и система безопасности очень хрупки. Урок пандемии в том, что нам нужны технологии для того, чтобы справляться с угрозами, даже с теми угрозами, о которых мы даже еще не знаем. Это стремление к должно объединять нас! В этом отношении в плане проявления такого стремления показателен Казахстан. Казахстан все годы независимости выстраивает открытые взаимоотношения со странами, рассматривает Евразию с разных углов, смотрит на ситуацию с разных перспектив», - отметил Бруно Масаеш.

Напомним, за весь период своей деятельности с 2015 года в работе «Астана клуба» приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира. Спикерами и хэдлайнерами «Астана Клуба» в разные годы выступали такие известные политики, эксперты и лидеры бизнеса, как Жозе Мануэл Баррозу, Мохаммед Эль-Барадеи, Ахмет Давутоглу, Вацлав Клаус, Хамид Карзай, Джордж Фридман, Роберт Каплан, Джейкоб Френкель и многие другие.