Дарига Назарбаева: Сегодня нам всем нужны взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева обратилась к казахстанцам в связи с введением чрезвычайного положения в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Дорогие казахстанцы!

Введение Президентом страны К.К. Токаевым чрезвычайного положения – мера своевременная и необходимая.

Наша общая цель - борьба с распространением коронавирусной инфекции, предотвращение ее негативного влияния на экономику Казахстана и жизнь людей.

Все государственные службы, акиматы мобилизованы на обеспечение безопасности граждан и решение задачи бесперебойного снабжения населения всем необходимым.

В это время необходимо оказать максимальную помощь и поддержку медицинским работникам - они находятся на переднем крае борьбы с этой болезнью, от их профессионализма и ответственности зависят жизнь и здоровье людей.

Мы должны с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов и неизбежным ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения порядка и безопасности граждан в условиях чрезвычайного положения.

Задача государственных органов - обеспечить максимальную открытость и достоверность информации о пандемии и предпринимаемых для борьбы с ней усилиях.

Распространение панических настроений, слухов и дезинформации должно решительно пресекаться. Паникеры и провокаторы – такие же враги, как сам коронавирус.

Наш общий успех в противодействии пандемии, в первую очередь, зависит от ответственной позиции всего общества, всех граждан страны, нас, казахстанцев. Сохранение спокойствия, дисциплина, соблюдение гигиены, самоизоляция, забота о себе и своих близких - главное оружие борьбы с вирусом.

Сегодня нам всем нужна взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь.

Берегите себя и своих близких.

Вместе мы победим!

Отдельное сообщение по регламенту работы Сената:

Сенат Парламента РК работает в штатном режиме. Однако в связи с профилактикой коронавируса основная работа депутатов будет сосредоточена в комитетах. Сенаторы будут работать над законопроектами, собирать материалы к парламентским слушаниям.

Председатель Сената Парламента

Республики Казахстан Д.Н. Назарбаева

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.