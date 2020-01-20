Дарига Назарбаева: Реализация госпрограмм должна быть на постоянном контроле у сенаторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во вступительном слове Д. Назарбаева рассказала о планах работы верхней Палаты Парламента – в течение года с участием депутатов будет проведено порядка 80 важных мероприятий. В том числе, впервые в Сенате пройдут Дни регионов.

При этом руководитель Сената особо подчеркнула задачу мониторинга исполнения новых государственных программ по развитию образования и здравоохранения. «Считаю, что их полная и эффективная реализация должна быть на постоянном контроле у сенаторов. И если возникают острые вопросы, которые беспокоят население, то надо будет вносить конкретные предложения в Правительство и инициировать поправки в законы», - сказала Д. Назарбаева.





На Бюро Сената была заслушана информация об итогах поездок депутатов в начале января в регионы.

Подводя итоги рабочих поездок, заместитель председателя Палаты Бектас Бекназаров проинформировал, что парламентарии провели свыше 460 встреч, в том числе в самых отдаленных селах и аулах. Жители регионов были подробно проинформированы о принимаемых Парламентом законах.

Основное внимание на встречах было уделено вопросам социального обеспечения и обязательного медицинского страхования. В их числе введение нового государственного пособия многодетным семьям, дифференцированного в зависимости от численности детей в семье; изменение действующей системы предоставления адресной социальной помощи и дополнения АСП гарантированным социальным пакетом для детей из малообеспеченных семей.

Со стороны населения также поднимались вопросы совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности, бюджетного и налогового законодательства, процедур реабилитации и банкротства, вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельно по итогам поездок сенаторами было отмечено, что с введением налоговых каникул возник ряд вопросов касательно четвертого уровня бюджета в селах.

В ходе обсуждения Глава Сената Дарига Назарбаева, учитывая трехлетние налоговые каникулы, предложила проработать механизм компенсаций выпадающих доходов: «Нужно на эти три года предложить переходный режим, чтобы восполнить те средства, которые сегодня местное самоуправление потеряло. Ну и дальше, конечно, необходимо предусмотреть средства на то, чтобы учить самоуправлению, готовить местные кадры, работать с местным населением».

Дарига Назарбаева также обратила внимание членов Бюро на необходимость сенаторам не только собирать информацию о состоянии дел на местах, не ограничиваться лишь депутатскими запросами, но и использовать имеющиеся депутатские полномочия и непосредственно принимать участие в решении проблем граждан в регионах.

На заседании Бюро утверждена повестка дня, намеченного на 23 января пленарного заседания Палаты. Сенаторами будут рассмотрены следующие вопросы: информация об итогах выезда депутатов Сената в регионы, а также проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года».

Члены Бюро также распределили законопроект, одобренный Мажилисом. Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству определен головным по законопроекту «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса «Байконур».











