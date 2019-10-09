Дарига Назарбаева: Развитие национальной оборонной промышленности должно быть важнейшим приоритетом

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Спикер Сената Дарига Назарбаева ознакомилась с работой кораблестроительного завода «Зенит». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В беседе с руководством завода и его работниками глава Сената подчеркнула, что необходимая нормативно-правовая база развития работающих в интересах обороны предприятий сформирована - в начале года принят новый Закон РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».

«Правительству следует вести системную работу по поддержке отечественных предприятий, выпускающих продукцию оборонного назначения. Нам важно развивать собственную промышленность и размещать заказы в первую очередь на казахстанских предприятиях», - отметила Д. Назарбаева.

В тот же день Дарига Назарбаева встретилась в Уральске с руководителями национальных культурных центров, представителями молодёжных и волонтёрских организаций Западно-Казахстанской области.

По словам Дариги Назарбаевой, АНК является влиятельной общественной силой, которая играет большую роль в укреплении межнационального мира и согласия в стране.

«Я благодарна вам за теплую встречу и добрые слова. Порадовал ваш позитивный настрой на конкретную работу. Сегодня АНК надо активней вовлекать молодёжь в деятельность национальных культурных центров, растить новых лидеров. Для молодых людей всех национальностей должны быть созданы равные возможности для карьерного и профессионального роста. Чтобы молодежь не уезжала из страны, нужна открытая система социальных лифтов», - подчеркнула спикер Сената.





С представителями региональных СМИ глава Сената говорила о новых вызовах, с которыми сталкиваются средства массовой информации в современном мире. По словам Дариги Назарбаевой, статистика показывает, что для 70% населения традиционные СМИ - телевидение, радио, газеты – по-прежнему являются основным источником информации. Одновременно происходит расширение медиапотребления за счет Интернета и мобильных устройств. Эти процессы должны быть осмыслены и зафиксированы в государственной стратегии развития отрасли СМИ. Председатель Сената пригласила представителей средств массовой информации ЗКО принять активное участие в подготовке этого документа и разработке поправок к законодательству о СМИ.











