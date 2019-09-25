Дарига Назарбаева рассказала главам парламентских делегаций о туристической и инвестпривлекательности Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Содержательность дискуссий и высокий организационный уровень проходящего в Нур-Султане Совещания спикеров парламентов стран Евразии отметили руководители парламентов в ходе состоявшихся 24 сентября встреч с главой Сената Даригой Назарбаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Председатель японской межпарламентской лиги дружбы, депутат Палаты представителей Т. Кавамура поздравил Д. Назарбаеву со вступлением в должность Спикера Сената и поделился теплыми воспоминаниями о визите Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Японию в 2016 году. Со своей стороны, Председатель Сената проинформировала японских парламентариев о том, что Нурсултан Назарбаева планирует принять участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито в октябре этого года. «Ждем Елбасы всем сердцем», - сказал Т. Кавамура.

Глава Сената также пригласила японского депутата принять участие в заседании верхней палаты Парламента Республики Казахстан, а также призвала бизнесменов Страны восходящего солнца создавать в Казахстане совместные проекты.

Необходимость развивать торгово-экономические связи – центральная тема, которая обсуждалась во время встреч главы Сената с руководителями парламентских делегаций Германии, Кипра, Сербии и Черногории.

Как подчеркнула Дарига Назарбаева, в Казахстане выработаны беспрецедентные меры защиты иностранных инвестиций и поддержки иностранного бизнеса, а дополнительные преимущества для зарубежных предпринимателей возникают за счет возможности развития торговли с сопредельными государствами – прежде всего, Китаем и Россией. «Созданные институты взаимодействия с зарубежным бизнесом играют большую роль. Совет иностранных инвесторов, созданный Первым Президентом Казахстана Н.Назарбаевым - уникальный институт, он продолжает свою работу и наращивает потенциал», - сказала Глава Сената.

На встречах также обсуждалась тема развития туризма в Казахстане. Спикер Сената полагает, что большую роль здесь могли бы сыграть созданные в рамках межпарламентского сотрудничества депутатские группы дружбы. «Казахстан – стабильная, безопасная страна, у нас добрые, гостеприимные люди и красивая природа», - отметила наиболее важные факторы туристической привлекательности Казахстана Д.Назарбаева.

В ходе встречи с Председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Г. Церетели были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.

Д.Назарбаева подчеркнула, что Казахстан ценит конструктивное сотрудничество с ПА ОБСЕ, считает ее важной площадкой по укреплению доверия и продвижению парламентской дипломатии.

Г. Церетели проинформировал о работе, проводимой организацией по укреплению связей между парламентариями, установлению диалога между конфликтующими сторонами. Он подчеркнул, что ОБСЕ поддерживает инициативу Первого Президента Н. Назарбаева об обновлении с учетом современных реалий основополагающего документа ОБСЕ - Хельсинского заключительного акта 1975 года. Г. Церетели высоко оценил усилия Казахстана по поддержанию мира и стабильности как в регионе Центральной Азии, так и на международной арене.

Тема безопасности обсуждалась также во время встречи со Спикером Национальной Ассамблеи Государства Кувейт Марзуком Али аль-Ганим. Дарига Назарбаева поблагодарила Кувейт за содействие, оказанное при осуществлении гуманитарной операции по эвакуации граждан Казахстана из Сирии через аэропорт и военную базу Кувейта. Марзук Али аль-Ганим, в свою очередь, подчеркнул важность миротворческих инициатив Казахстана по урегулированию конфликтов, в первую очередь - сирийского кризиса.























