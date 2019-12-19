Дарига Назарбаева провела встречу с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к парламентским слушаниям председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела ряд рабочих встреч с руководителями Союза картофелеводов и овощеводов и Ассоциации масложировой отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Первая встреча прошла с представителями Союза картофелеводов и овощеводов.

Выступивший на ней председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев выделил факторы, от которых зависит успешное развитие картофелеводства в стране. К ним относятся увеличение производительности и качества картофеля, развитие инфраструктуры в картофелеводстве и развитие экспорта и переработки картофеля.

К.Бисетаев считает, что отрасли особенно вредят теневые схемы сбыта картофеля. В качестве решения этой проблемы, председатель Союза картофелеводов и овощеводов предложил создать в областях и городах республиканского значения оптово-распределительные центры.

«Подобные центры по оптовой торговле овощной продукцией и картофелем между субъектами продовольственного рынка позволят снизить цены на продукты», - резюмировал К. Бисетаев.

Тема создания оптово-распределительных центров была поддержана Д.Назарбаевой, которая поручила дополнительно изучить подобные практики в других странах.

Следующая рабочая встреча была посвящена текущему состоянию и перспективам развития масложировой отрасли Казахстана.

Президент ОЮЛ «Ассоциации «Масложировой союз Казахстана» Константин Невзоров рассказал об основных сложностях, с которыми приходится сталкиваться предприятиям отрасли. К ним относятся: низкая продуктивность семенного материала, неразвитость производства минеральных удобрений, состояние инфраструктуры хранения продукции, изношенность сельскохозяйственной техники, дефицит квалифицированных кадров и недостаточный уровень соблюдения агротехнологий.

В ходе встречи К. Невзоров обратил внимание участников обсуждения на необходимость разработки механизмов проверки, предупреждения и оперативного изъятия с полок магазинов фальсифицированной продукции. Руководитель Ассоциации привел в качестве примера ситуацию по сливочному маслу и спредам (пищевые изделия на основе смеси растительных и молочных жиров): «На этикетке указывается, что это сливочное масло, а по факту является спредом. В составе спреда на этикетке указывается, что это спред, по факту в нем 15-30% жира или даже 0%. Здесь нужна более активная помощь Комитета по контролю качества и безопасности товаров».

По итогам проведенных встреч, глава Верхней палаты Парламента Дарига Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить проблемные вопросы, затронутые представителями СХТП и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях в 2020 году.