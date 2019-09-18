Дарига Назарбаева провела встречи с представителями лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках XVIII заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева провела ряд двусторонних встреч с представителями лидеров мировых и традиционных религий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече с главой Бюро по вопросам ислама Папского совета по межрелигиозному диалогу Государства Ватикан монсеньором Халедом Акаше Председатель Сената, руководитель Секретариата Дарига Назарбаева отметила вклад казахстанских католиков в укрепление мира и согласия в нашей стране.

По словам Х.Акаше, Святой Престол всегда поддерживает межконфессиональное и межрелигиозное согласие в мире. Поэтому на сегодняшний день Папский совет работает над заключением меморандума о сотрудничестве с Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Также представитель Папского совета Халед Акаше напомнил про визит Папы Римского в 2001 году в Казахстан и сказал, что в 2021 году исполнится ровно 20 лет с этого исторического приезда. Как раз в 2021 году, возможно на следующий, VII Съезд, может состояться приезд понтифика.

С представителем Главного Ашкеназского раввина Государства Израиль, раввином центра Нетании М.Лау и представителем Главного Сефардского раввина, раввином южноамериканской общины в Иерусалиме И.Лоринцем руководитель Секретариата поговорила о дальнейших планах Секретариата. По словам спикера Сената, за эти годы съезд зарекомендовал себя в качестве уникальной площадки по выработке мер доверия и взаимопонимания.

«За несколько часов пребывания в вашей стране мы почувствовали дружелюбную атмосферу и принятие абсолютно всех представителей религий и народов. Секретариат под вашим руководством уже сегодня показал серьезную готовность к обсуждению межконфессиональных и межрелигиозных тем, которые волнуют мир. Надеемся, что эта диалоговая площадка будет стеной от всех негативных проявлений нашего времени», - отметил представитель Главного Ашкеназского раввина Государства Израиль, раввин центра Нетании М.Лау.

На встрече заместитель Генерального секретаря Ассоциации буддистов Китая Ши Чунвен особо отметил работу созданного Центра Н. Назарбаева по диалогу конфессий и цивилизаций, подчеркнув, что Китай полностью разделяет высокие идеи Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Глава Сената подчеркнула важность работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Сегодня это наиболее представительная диалоговая площадка для всех религий, международных организаций, политических деятелей и экспертов. Встречи религиозных лидеров стали доброй традицией. Когда-то это было сенсацией. Мы видим, что все возможно. Главное - добрая воля», - отметила Д.Назарбаева.

Напомним, представители разных конфессий и религий с различных уголков мира собрались в столице Казахстана для участия в ХVIII заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.