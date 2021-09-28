Дарига Назарбаева призвала творческую интеллигенцию развивать жанр комиксов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева призвала творческую интеллигенцию Казахстана принять участие в развитии жанра комиксов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим работу по дальнейшему развитию государственного языка. Одним из основных направлений в работе Фонда Нурсултана Назарбаева является развитие государственного языка. Учредитель Фонда также особо отмечает эту работу. Мы провели большой анализ. Очень мало качественных продуктов для детей дошкольного, школьного возраста и подростков. Можно сказать, что практически нет современных сказок, мультипликации. Нет и книг, исторических проектов, фильмов, предназначенных для молодого поколения. Единственный канал Balapan пытается восполнить этот пробел. Но для его развития также нужна большая поддержка. Необходимы инвестиции наших состоятельных коллег. Поэтому мы взялись за такую тяжелую работу», - сказала Дарига Назарбаева в ходе презентации выпуска новых комиксов из серии «Ұлы дала аңыздары».

По ее словам, на сегодня очень трудно научить государственному языку подрастающее в городских условиях поколение молодежи, причем в условиях малого количества качественного контента на казахском языке. Для того, чтобы молодое поколение хорошо владело казахским языком - необходима соответствующая среда.

«Когда мы говорим среда, то для детей, прежде всего, необходимы книги. Сейчас многие говорят, что дети не читают книг, я с этим не согласна. Нам необходимы детские мультипликации, программы, фестивали, нужны инвестиции для развития казахской анимации. Мы решили это дело начать с комиксов. В основе этих комиксов лежат древние национальные легенды, исторические произведения. Для продолжения этой работы я приглашаю принять участие в этом общем деле наших талантливых людей», - сказала Дарига Назарбаева.