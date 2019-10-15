Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева приняла старшего министра, министра-координатора национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Приветствуя собеседника, глава Сената подчеркнула, что Казахстан высоко ценит дружественные отношения с Сингапуром, заложенные на заре независимости нашей страны Первым Президентом – Елбасы Н.А.Назарбаевым и первым премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю.

«Мы заинтересованы в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, привлечении сингапурских инвестиций в Казахстан», - сказала глава верхней палаты Парламента.

Председатель Сената рассказала о возможностях для зарубежного бизнеса, которые открываются благодаря созданию Международного финансового центра «Астана». «Сингапурские компании смогут использовать потенциал МФЦА для расширения сотрудничества со странами Центральной Азии и ЕАЭС. Это быстроразвивающийся и перспективный регион с населением более 160 миллион человек», - сказала Д. Назарбаева.

В ответном слове Тео Чи Хин особо отметил роль Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева в становлении суверенного Казахстана и развитии казахстанско-сингапурских отношений.

Он также подчеркнул важность ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. «Соглашение внесет новый импульс в сотрудничество между странами АСЕАН и ЕАЭС», - сказал старший министр Сингапура.

Председатель Сената Д.Назарбаева проинформировала собеседника о планах Казахстана развивать свой транспортно-логистический и экспортный потенциал, подчеркнув, что Сингапур мог бы стать воротами для казахстанских компаний на рынки Юго-Восточной Азии.

Со своей стороны, Тео Чи Хин отметил, что Сингапур готов делиться с Казахстаном опытом в сфере цифровизации и государственного управления.

Стороны договорились укреплять межпарламентское сотрудничество. Дарига Назарбаева пригласила сингапурских депутатов посетить Казахстан, чтобы лучше познакомиться со страной, ее достопримечательностями и жителями. Спикер также предложила открыть прямое авиационное сообщение между Казахстаном и Сингапуром.



