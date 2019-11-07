Дарига Назарбаева призвала навести порядок в сфере оказания государственных услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева на заседании палаты, при рассмотрении проекта закона по вопросам оказания государственных услуг, указала на многочисленные факты коррупции в госорганах и призвала навести порядок в этой сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава Сената привела данные доклада «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане» международной организации «Transparency International», в котором наиболее коррупциогенными организациями называются полиция, государственные вузы, колледжи, детские сады, суд, управления градостроительного контроля, земельных отношений, занятости и социальной защиты населения, военкоматы, миграционная служба. Также в докладе приводится список топ-10 коррупционных поводов, в их числе лечение и прием у специалиста, устройство на работу, получение и оформление земельного участка, устройство ребенка в детский сад и т.д.

«Люди просто платят за то, чтобы это все быстрее оформить. Сейчас мы занимаемся активно реализацией программы «Цифровой Казахстан». Но приведенные в докладе данные указывают на то, что у нас там не все благополучно», - резюмировала Дарига Назарбаева.

В этой связи глава Сената обратилась с вопросом к вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхану Оспанову: «Что делается в этом направлении? Как быть с затягиванием и со сроками? Что нужно сделать для того, чтобы ускорить информатизацию во всех образовательных учреждениях?»

Отвечая на вопрос, Аблайхан Оспанов сообщил, что в настоящее время утверждено порядка 500 дорожных карт по оптимизации и автоматизации государственных услуг. «Эта работа продолжается, наша комиссия заседает каждые две недели, все замечания рассматриваем», - добавил он.

На вопрос спикера Сената какие меры предпринимаются по решению проблем, связанных с волокитой и несоблюдением сроков оказания услуг, ответил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Марат Дауешов.

«Как показала практика, государственные органы не заинтересованы в выводе таких услуг из тени. Так, с 2015 года в реестр включены 170 новых государственных услуг, из них по инициативе агентства - 77 услуг», - сказал он.

По итогам обсуждения Сенат Парламента принял законодательные поправки по вопросам оказания государственных услуг.