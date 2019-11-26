Дарига Назарбаева призвала молодых предпринимателей осваивать современные технологии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК, председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева приняла участие в Республиканском Форуме лучших практик «Мечтай! Предлагай! Воплощай!» в рамках проекта «ZHASPROJECT», передает МИА «Казинформ».
Проект развития молодёжного корпуса реализуется с 2017 года и направлен на вовлечение и развитие жизненно важных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество и продуктивной занятости.
За этот период было профинансировано 2 600 молодежных инициатив со всех уголков Казахстана.
В рамках форума была организована выставка с продукцией, произведенной участниками. Дарига Назарбаева ознакомилась с лучшими работами, особо отметив в беседе с молодыми предпринимателями, что большинство проектов направлено на решение конкретных социальных проблем.
Выступая перед участниками форума, спикер Сената поддержала «ZHASPROJECT» и призвала молодых социальных предпринимателей активней осваивать современные технологии, следить за их развитием.
«Если сегодня не сделал шаг вперед, то завтра отстанешь на пять», - сказала она.
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