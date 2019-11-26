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Дарига Назарбаева призвала молодых предпринимателей осваивать современные технологии

26 Ноября 2019 18:34
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Дарига Назарбаева призвала молодых предпринимателей осваивать современные технологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК, председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева приняла участие в Республиканском Форуме лучших практик «Мечтай! Предлагай! Воплощай!» в рамках проекта «ZHASPROJECT», передает МИА «Казинформ».

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Проект развития молодёжного корпуса реализуется с 2017 года и направлен на вовлечение и развитие жизненно важных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество и продуктивной занятости.

За этот период было профинансировано 2 600 молодежных инициатив со всех уголков Казахстана.

В рамках форума была организована выставка с продукцией, произведенной участниками. Дарига Назарбаева ознакомилась с лучшими работами, особо отметив в беседе с молодыми предпринимателями, что большинство проектов направлено на решение конкретных социальных проблем.

Выступая перед участниками форума, спикер Сената поддержала «ZHASPROJECT» и призвала молодых социальных предпринимателей активней осваивать современные технологии, следить за их развитием.

«Если сегодня не сделал шаг вперед, то завтра отстанешь на пять», - сказала она.


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Ключевые слова: Сенат, Молодежь,
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