Дарига Назарбаева призвала маслихаты проконтролировать использование средств на охрану природы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маслихатам всех уровней необходимо взять на контроль целевое и эффективное использование средств местных бюджетов на природоохранные мероприятия. Об этом заявила спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, выступая на республиканской конференции, посвященной 25-летию образования маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно в Сенате мы говорили о проблемах воды и водосбережения, о сборе и переработке бытовых и промышленных отходов. Загрязнение окружающей среды, плохое качество воды влияют на здоровье людей, сокращают жизнь. Необходимы срочные действенные меры по оздоровлению нашей экологии, нашей родной земли», - сказала Дарига Назарбаева.

Спикер Сената отметила, что около 50% сточных вод сбрасывается предприятиями без очистки, из 3 511 полигонов для размещения твердых бытовых отходов только 17,6% соответствуют санитарным нормам. Выявлено 8 608 несанкционированных свалок. В 2018 г. доля переработанных и утилизированных бытовых отходов составило только 11,5%. Кроме этого накоплено 30,6 млрд тонн промышленных отходов, доля переработки их в 2018 составила 32,2%.

«Местные исполнительные органы жалуются на отсутствие в бюджете средств на природоохранные мероприятия. При этом все платежи за эмиссию загрязнения окружающей среды попадают в местные бюджеты, но направляются на другие цели. Маслихатам всех уровней необходимо взять на контроль целевое и эффективное использование средств местных бюджетов на природоохранные мероприятия», - подчеркнула Дарига Назарбаева.