Дарига Назарбаева: Пришло время гармонизации законодательства РК и РФ в сфере экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы углубления казахстанско-российского сотрудничества обсуждены в ходе встречи председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой с председателем Государственной Думы РФ Владимиром Володиным и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Ильясом Умахановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Подчеркнув положительную динамику двусторонних отношений, собеседники отметили значимость Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в столице Казахстана.

Дарига Назарбаева отметила эффективность Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами двух стран. Членами Комиссии проделана большая работа по выработке конкретных предложений по сближению национальных законодательств.

Глава верхней палаты Парламента обратила внимание российских коллег на необходимость наращивать двустороннее сотрудничество по вопросам экологии и охраны рек. Действующая нормативно-правовая база не соответствует современным вызовам и сложившейся ситуации на реке Урал. «Пришло время гармонизации законодательства РК и РФ в сфере экологии и природопользования. Необходимо разработать и принять модельный закон», - сказала председатель Сената.

По мнению Дариги Назарбаевой, необходимо разработать модельное законодательство в области кибербезопасности и активизировать информационную политику в рамках ЕАЭС.

«Существует много интеграционных вопросов в ЕАЭС, но в информационном поле они не обсуждаются. Есть недопонимание, что происходит в ЕАЭС, какие принимаются решения», - сказала спикер Сената.

Владимир Володин подчеркнул, что вопросы сближения экологического законодательства и использования водных ресурсов необходимо обсуждать в рамках межрегионального взаимодействия. Он также проинформировал, что разработан законопроект об информационной безопасности.

Говоря о переформатировании межпарламентского сотрудничества, стороны договорились «переходить к конкретике и добиваться конечного результата».

В ходе встречи обсуждено взаимодействие в рамках межпарламентских организаций, в частности в ПАСЕ, урегулирование сирийского кризиса и перспективы углубления экономического сотрудничества.