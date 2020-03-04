Дарига Назарбаева: Приоритет – развитие сырьевой базы легкой промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате прошли Парламентские слушания на тему «Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса», передает МИА «Казинформ».

Слушания были подготовлены Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, сообщает пресс-служба Сената.

Во вступительном слове спикер Сената Дарига Назарбаева отметила, что легкая промышленность – это один из самых проблемных секторов промышленности, который долгое время несправедливо находился на периферии внимания государства из-за подавляющей роли в экономике добывающих отраслей.

«Легкая промышленность является одной из возможностей для диверсификации экономики, особенно на фоне снижения запасов полезных ископаемых, падения цен на нефть и очередной приближающейся волны кризиса. Это социально значимая отрасль. Она обеспечивает высокую занятость населения, в основном среди женщин», - отметила она.

Анализ ситуации во время подготовки к слушаниям позволил выявить ряд барьеров для развития легкой промышленности. Среди них дороговизна производства, отсутствие необходимого оборудования, дефицит сырья, слабая эффективность мер государственной поддержки, отсутствие серьезных перспектив для легкой промышленности, наличие теневого импорта, который сводит на нет все усилия предпринимателей.

Глава Сената отметила, что в настоящее время функционал легкой промышленности в Казахстане во многом поддерживается ведомственными госзаказами, за счет которых предприятия сохраняются на плаву.

«Мне нередко приходилось слышать мнение, что конкуренция такова, что соревноваться просто не имеет смысла, а усилия необходимо направить на более перспективные отрасли. Но действительно ли это так? Действительно ли будет по-хозяйски вот так полностью отказаться от национальной легкой промышленности и полностью положиться на импорт, то есть добрую волю иностранных производителей? Уверена, что нет», - сказала Д. Назарбаева.

Главной проблемой, по словам Д. Назарбаевой, является дефицит местного сырья, прежде всего кожи и шерсти. Эта проблема ставит перед АПК новые задачи. «В новой Госпрограмме АПК нужно предусмотреть соответствующие меры по развитию сырьевой базы легкой промышленности», - добавила она.

Выступивший в обсуждении депутат Манап Кубенов дал оценку ситуации в легкой промышленности с точки зрения макроэкономики. «Мы все знаем, что легкая промышленность сейчас играет важную роль в обеспечении экономической безопасности, занятости, содействует становлению и развитию малого бизнеса, - сказал сенатор. - Поэтому ситуация в легкой промышленности на сегодняшний день — это макроэкономическая проблема».

М. Кубенов предложил на законодательном уровне выделить легкую промышленность в отдельный подвид обрабатывающей промышленности. «Назрела необходимость рассмотрения вопроса о создании отдельного государственного органа, ответственного за развитие легкой промышленности. Пусть даже на уровне Комитета, входящего в состав Министерства», - добавил он.

Продолжая тему развития легкой промышленности, предприниматель Сауле Шауенова в качестве приоритетных мер назвала развитие и формирование собственной сырьевой базы и комплекса переработки сырья, повышение качества сырьевого обеспечения, развитие полуфабрикатов высокого передела.

Исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адильбек Бектибаев в своем выступлении предложил пересмотреть подходы размещения государственных заказов и ужесточить ответственность при выдаче сертификации.

В качестве одного из путей развития отрасли дизайнер Мади Сыпатаев предложил расширить рынок реализации казахстанской одежды посредством использования площадок интернет-коммерции, таких как AliExpress.

В своем заключительном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что в нынешнем состоянии легкая промышленность не готова к полноценному развитию и быстрому росту. В качестве выхода из этой ситуации необходимо принять долгосрочную программу развития отрасли, тесно скоординированной с программой развития сельского хозяйства. Этот документ должен предусматривать развитие сырьевой базы, стимулирование объединения предприятий, образование кластеров, консорциумов, которые имели бы доступ к получению государственного заказа. «Сделанная ошибка должна быть исправлена. Без кооперации отрасль мы поднять не сможем», - подчеркнула Д. Назарбаева.

Также среди мер поддержки и развития отрасли Д. Назарбаева назвала помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в повышении уровня профессиональной квалификации, целевое переобучение, а также совершенствование налоговой, денежно-кредитной и таможенной политики, защиты рынка и борьбы с контрабандой. «Контрабанда и контрафакт индустриально бьют, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу, делая их неконкурентоспособными. Особенно тревожит, что через контрабанду в страну попадают некачественные, а порой и просто опасные для здоровья товары для детей», - отметила глава Сената.

Подводя итоги слушаний, Дарига Назарбаева рекомендовала создать совместную комиссию при МИИР и МСХ по подготовке новой программы развития АПК, тесно связанную с программой развития легкой и химической промышленности. Кроме того, она предложила расширить функционал создаваемого при Сенате Совета по АПК на легкую и химическую промышленность.