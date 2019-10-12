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Дарига Назарбаева приняла участие в субботнике
12 Октября 2019 13:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты и работники аппарата Сената во главе с Председателем верхней палаты Даригой Назарбаевой приняли участие в традиционном общегородском субботнике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
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В этот раз местом для озеленения и благоустройства стало пересечение проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.
В ходе мероприятия в районе было высажено более ста саженцев тополя, сосны, ясеня и сирени. Деревья и кустарники были доставлены из находящегося в зеленом поясе столицы лесопитомника.
Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Сенат,
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