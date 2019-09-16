НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева приняла главного раввина Казахстана Ешая Когена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проинформировала о подготовке к очередному заседанию Секретариата и подчеркнула, что иудейское духовенство является важным партнером государства в построении мира и межконфессионального согласия в стране.

Е. Коген отметил актуальность инициативы Лидера нации Н.А Назарбаева о проведении астанинского духовного форума, который получил широкое международное признание, а также подчеркнул большой вклад Казахстана в продвижение межрелигиозного диалога: «Народ Казахстана заслужил такого Лидера нации. Казахстанская модель мира и согласия не имеет аналогов. Эту модель необходимо продвигать, чтобы обеспечить стабильность».

В ходе беседы главный раввин Казахстана рассказал председателю Сената о жизни Леви Ицхака Шнеерсона, авторе трудов по каббале и хасидскому учению, который был сослан в Казахстан. Он похоронен в Алматы на еврейском кладбище. Ежегодно почтить память Л. Шнеерсона приезжают иудеи со всего мира. Главный Раввин Казахстана проинформировал, что в планах построить гостиницу для паломников.

Дарига Назарбаева поблагодарила за высокую оценку казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия и подчеркнула, что мир и стабильность необходимо беречь как самое большое сокровище. «Представителям религий необходимо как можно чаще разговаривать с прихожанами, чтобы они получали свет от людей, которые служат богу», - сказала глава Сената.

Стороны также обсудили влияние глобализации на культуру и ценности, подготовку к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий, жизнь еврейской диаспоры в Казахстане.