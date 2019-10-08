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Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в ЗКО
8 Октября 2019 11:51
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
Новости по темеДарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Актюбинскую область Дарига Назарбаева: Без четких бюджетных приоритетов результата не будет Дарига Назарбаева рассказала главам парламентских делегаций о туристической и инвестпривлекательности Казахстана
Глава Сената Д.Назарбаева планирует встретиться с депутатами областного маслихата, с членами Общественного совета. Вместе с тем ожидается встреча и с представительницами ассоциации женщин-предпринимателей и руководителями этнокультурных центров.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Сенат,
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