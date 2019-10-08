Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Глава Сената Д.Назарбаева планирует встретиться с депутатами областного маслихата, с членами Общественного совета. Вместе с тем ожидается встреча и с представительницами ассоциации женщин-предпринимателей и руководителями этнокультурных центров.