Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената Д. Назарбаева планирует встретиться с депутатами областного, городского маслихатов, членами общественного совета.

Ожидается, что глава верхней палаты также примет участие в мероприятиях в рамках Дней Конгресса молодежи Казахстана в Павлодарской области.