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Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область

1 Ноября 2019 10:20
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Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Спикер Сената Д. Назарбаева планирует встретиться с депутатами областного, городского маслихатов, членами общественного совета.

Ожидается, что глава верхней палаты также примет участие в мероприятиях в рамках Дней Конгресса молодежи Казахстана в Павлодарской области.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Сенат,
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