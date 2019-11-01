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Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область
1 Ноября 2019 10:20
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК прибыла с рабочим визитом в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
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Спикер Сената Д. Назарбаева планирует встретиться с депутатами областного, городского маслихатов, членами общественного совета.
Ожидается, что глава верхней палаты также примет участие в мероприятиях в рамках Дней Конгресса молодежи Казахстана в Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Сенат,
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