+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 17 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Актюбинскую область

7 Октября 2019 09:43
Поделиться:
Дарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме

Дарига Назарбаева: Без четких бюджетных приоритетов результата не будет
Дарига Назарбаева рассказала главам парламентских делегаций о туристической и инвестпривлекательности Казахстана

Планируется, что Д.Назарбаева встретится с депутатами областного маслихата, с членами Общественного совета, проведет прием граждан, побеседует с представителями молодежных организаций и руководителями этнокультурных центров.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив