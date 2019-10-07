Дарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Планируется, что Д.Назарбаева встретится с депутатами областного маслихата, с членами Общественного совета, проведет прием граждан, побеседует с представителями молодежных организаций и руководителями этнокультурных центров.