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Дарига Назарбаева прибыла с рабочей поездкой в Актюбинскую область
7 Октября 2019 09:43
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с рабочим визитом в Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
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Планируется, что Д.Назарбаева встретится с депутатами областного маслихата, с членами Общественного совета, проведет прием граждан, побеседует с представителями молодежных организаций и руководителями этнокультурных центров.
Ключевые слова: Актюбинская область, Сенат,
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