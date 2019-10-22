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Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию
22 Октября 2019 12:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.
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«Делегация Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Даригой Назарбаевой по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко прибыла с официальным визитом в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.
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