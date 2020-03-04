Дарига Назарбаева предложила вернуть право выдачи индустриальных сертификатов государству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Парламентских слушаниях в Сенате был поднят вопрос неэффективности выдачи индустриальных сертификатов, подтверждающих наличие производства у предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу индустриального сертификата: бесспорно, это нужный документ. Но нужны четкие правила и регламент, а также ответственность госорганов. Потому что посещая предприятия, мы слышали очень много нареканий. Вопрос простой: компания подает заявку на получение сертификата и входит в режим ожидания. 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, что называется без ответа и без привета. Согласно установленному порядку в компанию должен приехать эксперт и сделать оценку. Этого эксперта, оказывается, можно ждать как манну небесную», - сказал на Парламентских слушаниях депутат Сената Серик Джаксыбеков.

Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, отвечая на поставленный вопрос, пообещал исправить ситуацию.

«Индустриальный сертификат на сегодня выдается НПП «Атамекен», они знают об этих вопросах и пытаются оптимизировать процесс. В части выдачи «СТ. КЗ», который будет подтверждать производство именно на этом заводе, сейчас через уполномоченный орган МИИР он выдается сертифицированными специалистами. Здесь хотим наладить процесс в части того, что в свое время «СТ. КЗ» показал свою недееспособность, потому что очень много контрафактов подтвердили, что сертификаты были неправильно выданы. Это вопрос сейчас совместно с НПП мы отрабатываем», - объяснил представитель Минфина.

В свою очередь, спикер Сената РК Дарига Назарбаева предложила вернуть данную функцию государству.

«А вернуть государству эту функцию вы не планируете? По выдаче сертификатов разного рода. Забрать у «Атамекена» и отдать государству. Вы сами говорите, что работа неэффективная, что выдача сертификатов - тоже коррумпированная сфера. Кроме того, индустриальные сертификаты не соответствуют стандартам и требованиям, которые предъявляет гоззаказчик. Это вообще две разные песни. Это тоже используется для того, чтобы устранить нежелательного потенциального исполнителя госзаказа. В этой сфере бардак полный. Мы считаем, что надо вернуть государству, дать навести порядок», - заявила Д. Назарбаева.