Дарига Назарбаева предложила рассмотреть вопрос о статусе реки Урал

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева обсудила состояние и перспективы казахстанско-российских отношений сегодня в ходе встречи со спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе переговоров спикер Сената Парламента РК обозначила вопрос экологической ситуации на реке Урал.

Она напомнила, что в 2016 году между двумя странами было подписано соглашение по сохранению экосистемы реки Урал. Документом предусматривалось создание единого экспертного органа, комиссии по реке Урал.

«Но данный вопрос не сдвигается с мертвой точки. Регулярные встречи межправкомиссий, конечно, не могут в каждодневном режиме решать и работать над этой задачей. Создание совместной комиссии, которое бы финансировалось из бюджета наших стран, куда бы вошли представители государственных органов, крупные пользователи, неправительственные организации, а также научно-исследовательские институты, которые занимаются исследованием проблем водосбережения и трансграничных рек, принесло бы огромную пользу», - отметила спикер Сената РК.

«Я бы хотела, чтобы мы еще раз заострили внимание на этом и помогли в решении, - сказала Д.Назарбаева. - Также было бы хорошо разработать государственную целевую программу Казахстана и России по экологии реки Урал. Также следовало бы рассмотреть вопрос о статусе реки Урал. Чтобы Урал являлся водным объектом особого государственного значения».

Спикер Сената подчеркнула, что данная проблема требует комплексного решения.

Фото: pikabu.ru