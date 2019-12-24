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вчера 23:55
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Дарига Назарбаева предложила Правительству заблаговременно согласовывать план законопроектных работ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Дариги Назарбаевой состоялось заседание Бюро Сената, передает МИА «Казинформ».
Первым вопросом повестки дня стало представление Президента Республики Казахстан «Об избрании и освобождении от должностей судей Верховного Суда Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.
Обсуждение выдвинутых кандидатов и подготовка выводов были поручены Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Сенаторы поддержали данное решение.
Следующим вопросом повестки дня стало распределение одобренного Мажилисом Парламента законопроекта «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек». Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Верхней палаты определен головным по дальнейшей проработке и подготовке заключения к данному проекту закона.
Кроме того, на заседании Бюро рассмотрено предложение о внесении 11 вопросов в повестку дня очередного заседания Сената, которое состоится 26 декабря.
В ходе заседания Председатель Сената Дарига Назарбаева подняла вопрос о работе над поправками законопроекта об усыновлении. По словам председателя Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимира Волкова, на сегодняшний день законопроект рассматривается комитетом совместно со всеми ответственными органами и общественными организациями.
«Здесь есть очень большой пробел в работе. За детьми, которые уже ушли в семьи на патронатное воспитание или попечительство, нет никакого мониторинга. Государство не интересуется этими детьми. Когда они в детских домах, государство в состоянии отслеживать, общественность мониторит, есть ответственность. Когда дети уходят в семьи, никто не знает, как там у них жизнь складывается. Надо учесть этот факт», - сказала Дарига Назарбаева.
На заседании Бюро рассмотрено предложение о внесении в повестку заседания изменений и дополнений в регламент Сената Парламента. В настоящее время регламент состоит из 182 пунктов. Планируется внести 55 поправок.
Поднимая вопрос о регламенте Сената, о качестве и сроках подготовки законопроектов, которые поступают в Парламент, спикер Сената обратилась к представителю Правительства в Парламенте Ермеку Аманшаеву: «По срокам рассмотрения законопроекта вопрос остается очень острым. Каждый год в конце ноября, в декабре начинают поступать законопроекты. Мы в срочном порядке начинаем рассматривать эти проекты. Это неправильно. Это сказывается на качестве закона».
По информации Е. Аманшаева, с января по июнь Правительством выполнено 30% плана подготовки законопроектных работ. Поэтому на сегодняшний день по поручению Премьер-министра внесены изменения в регламент работы Правительства.
Глава Палаты предложила Правительству согласовывать план законопроектных работ и заблаговременно вносить законопроекты в Парламент. «Как минимум то, что будет рассматриваться в текущем году, должно поступать за два месяца. Чтобы депутаты успели качественно и в срок рассмотреть законопроект»,- подчеркнула Д. Назарбаева.
В ходе заседания члены Бюро утвердили План основных мероприятий Сената Парламента Республики Казахстан на 2020 год.
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