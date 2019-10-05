Дарига Назарбаева поздравила учителей с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Дарига Назарбаева поздравила учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днем учителя!

Это очень добрый, близкий каждому из нас праздник, ведь педагог - это не просто профессия, это призвание и ответственная миссия. Цель учителя – воспитание образованного, открытого новым знаниям, современно мыслящего поколения»,- говорится в тексте поздравления.

По словам спикера Сената, «сегодня принципиально важно не только дать нашим детям навыки и компетенции, но и привить умение учиться, веру в себя, ответственность за свои поступки».

«Мы искренне гордимся казахстанскими учителями. Сегодняшний праздник – это прекрасная возможность для всех учеников, всех, кто учится сейчас, всех, кто уже давно закончил школу, выразить признательность и благодарность своим наставникам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов! Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями!»,- отметила Д. Назарбаева.