Дарига Назарбаева поздравила православных верующих Казахстана с Рождеством
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру поздравление с православным Рождеством Христовым, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
«Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана со светлым праздником Рождества.
Рождество Христово является праздником вечных духовных ценностей, объединяющим представителей разных народов и культур.
Наполняя сердца людей любовью, милосердием, состраданием к ближнему, Рождественские дни учат ценить жизнь и жить в гармонии с окружающими. Вместе с этим праздником приходит мир, добро, благие помыслы и дела.
Все эти ценности близки каждому члену казахстанского общества. Благодаря им наша страна динамично двигается вперед, укрепляет социальное благополучие и духовное согласие, развивает экономику.
В этот добрый праздник от всего сердца желаю каждому из нас мира, добра, любви, благополучия и процветания», – говорится в тексте.
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