Дарига Назарбаева поздравила православных верующих Казахстана с Рождеством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру поздравление с православным Рождеством Христовым, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана со светлым праздником Рождества.

Рождество Христово является праздником вечных духовных ценностей, объединяющим представителей разных народов и культур.

Наполняя сердца людей любовью, милосердием, состраданием к ближнему, Рождественские дни учат ценить жизнь и жить в гармонии с окружающими. Вместе с этим праздником приходит мир, добро, благие помыслы и дела.

Все эти ценности близки каждому члену казахстанского общества. Благодаря им наша страна динамично двигается вперед, укрепляет социальное благополучие и духовное согласие, развивает экономику.

В этот добрый праздник от всего сердца желаю каждому из нас мира, добра, любви, благополучия и процветания», – говорится в тексте.