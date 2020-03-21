Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником Наурыз мейрамы!

Это праздник весны, возрождения, когда все вокруг просыпается, расцветает и готовится к новой жизни. Это праздник надежды и обновления. Желаю, чтобы каждый ваш прожитый день был наполнен радостью, теплом и удачей. Пусть все жизненные трудности, встречающиеся на пути, обходят стороной.

Пусть в Наурыз в ваших сердцах рождаются любовь и надежда, укрепляется дух и здоровье.

В этом году мы встречаем Наурыз не так как всегда. Распространение коронавирусной инфекции требует решительных действий государства и общества.

Сегодня нам всем нужно единство и сплоченность, солидарность и взаимопомощь. А еще милосердие и любовь.

Я убеждена, что мы справимся с этими трудностями.

Мы победим эту болезнь. Станем лучше и сильнее.

Желаю благополучия, достатка и богатого дастархана в каждой казахстанской семье.

Пусть прекрасный праздник Наурыз мейрамы принесет нам счастье и избавление от всех бед и невзгод!» - обратилась к казахстанцам Дарига Назарбаева.