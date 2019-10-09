Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым» в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Дарига Назарбаева посетила пограничный пропускной пост «Сырым» на казахстанско-российской границе, а также ознакомилась с экологической ситуацией на реке Жайык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетила пограничный пропускной пост «Сырым» на казахстанско-российской границе, где ознакомилась с обновленной инфраструктурой пунктов пропуска.

По данным сотрудников пограничного поста, в сутки через этот участок в сре





днем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности поста не справлялись с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были стоять в очереди. В настоящее время инфраструктура поста полностью обновлена, в дополнение к существовавшим двум полосам пропуска автотранспорта добавилось еще восемь оборудованных для досмотра полос. Это позволило решить проблему пробок на этом участке казахстанско-российской границы.





Также во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Сената также побывала в АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» в Уральске и ознакомилась с экологической ситуацией на реке Жайык.





По данным «Казгидромета», с 2017 года воды в реке стало меньше на 30-40%. Местные жители отмечают, что в последнее десятилетие река не выходит из берегов даже в паводковый период. Спикеру Сената показали замер, где в некоторых местах глубина прежде полноводной реки составляет лишь 50 см.















