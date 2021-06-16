Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании детсадов
«10 февраля текущего года депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан был поднят вопрос реализации государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях образования, а, именно, касательно их недостаточного финансирования. Согласно вашему ответу на депутатский запрос, Правительством Республики Казахстан приняты действенные меры в поддержку частных организаций дошкольного образования: освобождение от уплаты налогов; размещение госзаказа без факта посещения, в целях создания возможности покрытия убытков; выплата надбавок к заработной плате», - напомнила Дарига Назарбаева на пленарном заседании Мажилиса.
По ее словам, акиматами областей, в которых существует проблема недостаточности средств местного бюджета в объеме нормативного финансирования, были направлены бюджетные заявки на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета текущего года.
«Однако соответствующие целевые текущие трансферты из республиканского бюджета выделены не были», - констатировала депутат.
Она попросила А. Мамина ответить на следующие вопросы:
- Почему данное финансирование не было учтено при уточнении республиканского бюджета на 2021 год (Закон Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 44-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»)?
- Предполагается ли выделение дополнительных средств Туркестанской и Алматинской областям в текущем финансовом году?
- Осуществляется ли постоянный мониторинг потребностей областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в целевых текущих трансфертах для подушевого нормативного финансирования дошкольных организаций образования?