Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании детсадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса РК Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к Премьер-Министру РК по вопросу уровня заработных плат воспитателей частных детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 февраля текущего года депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан был поднят вопрос реализации государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях образования, а, именно, касательно их недостаточного финансирования. Согласно вашему ответу на депутатский запрос, Правительством Республики Казахстан приняты действенные меры в поддержку частных организаций дошкольного образования: освобождение от уплаты налогов; размещение госзаказа без факта посещения, в целях создания возможности покрытия убытков; выплата надбавок к заработной плате», - напомнила Дарига Назарбаева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, акиматами областей, в которых существует проблема недостаточности средств местного бюджета в объеме нормативного финансирования, были направлены бюджетные заявки на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета текущего года.

«Однако соответствующие целевые текущие трансферты из республиканского бюджета выделены не были», - констатировала депутат.

Она попросила А. Мамина ответить на следующие вопросы:

- Почему данное финансирование не было учтено при уточнении республиканского бюджета на 2021 год (Закон Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 44-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»)?

- Предполагается ли выделение дополнительных средств Туркестанской и Алматинской областям в текущем финансовом году?

- Осуществляется ли постоянный мониторинг потребностей областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в целевых текущих трансфертах для подушевого нормативного финансирования дошкольных организаций образования?