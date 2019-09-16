Дарига Назарбаева планирует посетить Ватикан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева приняла Апостольского нунция в Казахстане Фрэнсиса Ассизи Чулликата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Представитель Ватикана высоко оценил деятельность Казахстана по укреплению глобальной безопасности через преодоление разногласий между религиями и культурами посредством мирного диалога. «Съезд лидеров мировых и традиционных религий является уникальной площадкой по решению проблем и вызовов современности», - отметил он.

Говоря о конструктивном взаимодействии Казахстана и Ватикана, глава Сената отметила, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, которую посетил Понтифик. Визит Папы Иоанна Павла II в Астану в 2001 году стал одним из знаменательных событий для нашей страны. Д. Назарбаева проинформировала, что планирует посетить Ватикан в рамках подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

Отметив успешный опыт работы педиатрической клиники в Ватикане, глава Сената предложила наладить сотрудничество между Ватиканом и Минздравом РК для оказания медицинской помощи казахстанским детям и обучению наших врачей передовым технологиям.

Апостольский нунций в Казахстане поднял вопрос о визовом обеспечении священнослужителей Ватикана. Они вынуждены ежегодно продлевать визу, что создает определенные неудобства. Глава Сената взяла данную проблему на контроль. Министерством иностранных дел уже начата работа в данном направлении, необходимо урегулировать межведомственные процедуры.

В ходе встречи также обсуждены перспективы сотрудничества Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога с организациями ООН.