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Дарига Назарбаева отметила необходимость обеспечения доходов граждан в период чрезвычайного положения

19 Марта 2020 11:23
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Дарига Назарбаева отметила необходимость обеспечения доходов граждан в период чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева отметила необходимость контроля занятости и доходов граждан в период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны держать в постоянной зоне внимания занятость и доходы наших граждан. Чрезвычайное положение и карантин, к сожалению, неизбежно ведут к сокращению деловой активности. Многие люди могут временно оказаться не просто без работы, но и без средств к существованию. Мы знаем, что уже есть вопросы по жителям из Алматинской области, которые постоянно или временно работают в Алматы, это порядка 500 тыс. человек, добавьте к ним членов семей, и мы достаточно объемно представим масштаб проблем. Считаю, что государственные органы, депутаты должны обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Для решения этих вопросов, как отметила спикер, нужны нестандартные и смелые решения.

«Для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность, но также и осторожность», - резюмировала Дарига Назарбаева.


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Ключевые слова: Сенат, Другие государственные органы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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