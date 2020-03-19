Дарига Назарбаева отметила необходимость обеспечения доходов граждан в период чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева отметила необходимость контроля занятости и доходов граждан в период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны держать в постоянной зоне внимания занятость и доходы наших граждан. Чрезвычайное положение и карантин, к сожалению, неизбежно ведут к сокращению деловой активности. Многие люди могут временно оказаться не просто без работы, но и без средств к существованию. Мы знаем, что уже есть вопросы по жителям из Алматинской области, которые постоянно или временно работают в Алматы, это порядка 500 тыс. человек, добавьте к ним членов семей, и мы достаточно объемно представим масштаб проблем. Считаю, что государственные органы, депутаты должны обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Для решения этих вопросов, как отметила спикер, нужны нестандартные и смелые решения.

«Для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность, но также и осторожность», - резюмировала Дарига Назарбаева.