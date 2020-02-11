Дарига Назарбаева: Оперативно и полноценно обеспечить нашу армию могут только отечественные предприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям провела встречу с представителями госорганов по вопросам размещения государственного оборонного заказа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Во встрече приняли участие депутаты Сената РК, представители оборонного и силовых ведомств, министерств индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, а также легкой промышленности Казахстана.

В своем выступлении на встрече председатель совета директоров «Qaz Textile Industry» Бауыржан Джамалов сообщил о систематических проблемах в области государственного оборонного заказа и закупок силовых структур.

«Заказчиком устанавливаются сроки поставок продукции без учета времени необходимого для организации производства, не учитывается специфика изделий и технологический цикл от сырья до готовой продукции», - отметил он.

Участники встречи обсудили проблемы содержания технических спецификаций получателей гособоронзаказа. Представители легкой промышленности отметили, что техспецификации должны быть с полным описанием требований и в них не должны меняться условия заказа. Кроме того, остро стоит вопрос сырья.

«Действующее законодательство в области государственного оборонного заказа не предусматривает обязательного применения отечественного сырья, производство которого налажено в Казахстане», - сообщил Б. Джамалов.

В ходе обсуждения глава Сената подчеркнула важность более системного подхода государственных органов к закупу продукции легкой промышленности. «Нужно решать не только свою ведомственную задачу разместить госзаказ и купить далее продукцию по низкой цене. Деньги, которые выделяются на государственный закуп, должны работать на нашу экономику, помочь нашим предприятиям встать на ноги, создать новые рабочие места и производить собственную продукцию. Та продукция, которая уже сегодня есть на рынке – очень хорошего качества. И наши специалисты – профессионалы, которые ничем не хуже зарубежных», - отметила Д. Назарбаева.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что оперативно и полноценно обеспечить нашу армию продуктами питания и вещевым имуществом могут только отечественные предприятия. «Это неотъемлемая часть национальной безопасности. Когда мы сами себя можем прокормить, одеть и обуть – это и есть стратегия национальной безопасности. Для этого есть все ресурсы: человеческие, материальные, финансовые. Только пока не хватает воли, получается, что приоритеты у всех разные», - сказала она.

Подводя итоги встречи, председатель Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.